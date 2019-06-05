Додон: Бесплатного газа у Приднестровья не будет

05.06.2019, Москва, Елена Острякова

Проблемы с поставками российского газа в Молдову и Приднестровье могут возникнуть уже в 2020 году. Об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил в эфире телеканала «НТВ Молдова», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Транзита через Украину в тех объемах, в которых он сейчас есть, уже не будет. Будут очень серьезные проблемы, прежде всего, для Приднестровья. Мы попытаемся их как-то решить, но бесплатного газа у них уже не будет. А на этом все держится, включая электроэнергию, которую мы покупаем у них и платим живые деньги. А они эти деньги не платят русским за газ, а покрывают интересы каких-то фирм», – сказал Додон.

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По его словам, Молдова не будет оплачивать приднестровский долг.

«Нужно говорить о долге за газ, который есть у Приднестровья, потому что мы его никогда не заплатим. Молдавские потребители с правого берега всегда платили за этот газ. Почему мы должны платить за газ, за который не заплатили потребители левого берега, либо куда-то эти деньги ушли? Давайте разбираться», – сказал Додон.

Российский «Газпром» ранее заявил, что задолженность Moldovagaz за 2018 год достигла 431,66 млрд руб. Большая часть задолженности (более 90%) приходится на Приднестровье.

Молдова неоднократно предлагала перевести приднестровскую часть долга на газотранспортного оператора Приднестровья ООО «Тираспольтрансгаз», но «Газпром» предпочитает сохранять долг за Молдовой, поскольку официальный Кишинев настаивает, что ПМР является молдавской территорией и отказывает республике в признании независимости.