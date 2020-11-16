Додон может превратить Санду в президента без полномочий

16.11.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Игорь Додон, проигравший вчера выборы, отказался от идеи массовых протестов в свою поддержку. Вместо этого он хочет, опираясь на парламентскую фракцию своей Социалистической партии, превратить избранного президента Майю Санду в английскую королеву.

Об этом он заявил сегодня журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу напомнить, что Молдова – парламентская страна, где для того, чтобы выполнять свои обещания, президенту нужны парламент и правительство. Согласно конституции, в случае, если выборы будут признаны законными, инаугурация президента может состояться 23 декабря. У нас есть еще полтора месяца. Есть действующий президент, есть сильное правительство, есть самая большая фракция в парламенте с реальной возможность создания стабильного парламентского большинства. И моя задача как ответственного политика – удержать экономическую и социальную ситуацию и, конечно, борьбу с пандемией», – сказал Додон.

Он заявил, что намерен инициировать переговоры со всеми политическими силами в парламенте, чтобы «предотвратить тяжелый политический кризис».

«Крепитесь, все будет хорошо. Я не уступлю, я остаюсь рядом с вами. Мы обязаны сохранить эту страну и наши ценности для следующих поколений», – обратился Додон к сторнникам.

Президент призвал сторонников воздержаться от уличных акций, но добавил: «Я скажу, когда надо будет».

Додон поздравил Майю Санду с «предварительной победой», но заявил, что намерен пройти все судебные инстанции, чтобы попытаться опротестовать результаты выборов: в ЦИК, в суд, в Апелляционную палату и в Конституционный суд. По его словам, в ходе выборов было зарегистрированго беспрецедентное количество нарушений, среди которых прямое вмешательство лидеров стран ЕС.

Политолог Алексей Мартынов полагает, что Додон может попытаться до окончания своих полномочий объявить об отставке, чтобы получить пост премьер-министра, в руках которого будут сосредоточены все полномочия, а не у президента Санду.

«По Конституции и.о. президента станет спикер парламента Зинаида Гречаная, председатель партии Социалистов, она и выдвинет Додона премьер-министром. У них есть договоренность с блоком Шор – это вместе 50 депутатов. Одного им даёт Плахотнюк из своих. Всего нужен 51 голос», – считает Мартынов.

Напомним, что наблюдатели прогнозировали проведение в Молдове досрочных парламентских выборов вслед за президентскими. Внеочередную кампанию должна инициировать Санду вместе со своим союзником Ренато Усатым.

Накануне выборов в молдавском парламенте распалась правящая коалиция, которую сформировали Социалистическая партия Додона и Демократическая партия, ранее подконтрольная криминальному олигарху Владу Плахотнюку.