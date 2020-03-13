«Донбасс – самый русский регион на карте мира» – российский эксперт

13.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Морально Донецк и Луганск подходили для крымского сценария, однако в 2014 году юридическая реальность в Крыму и на Донбассе была совершенно разной.

Об этом в ходе конференции заявил ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень важно не ссылаться на косовский прецедент – у нас любят: вот, Запад допустил Косово, а мы теперь соответственно имели право на Крым – ничего общего. В Косово не было никакого референдума и попрание прав человека там было гигантским, в Крыму такого не было. Всё, что произошло в Крыму – это полное соответствие международному праву как оно сложилось после Второй мировой войны», – заявил Неменский.

Отвечая на вопрос, почему не получилось в Донбассе, как в Крыму, эксперт назвал ту же причину – «потому как Россия решила действовать чётко в соответствии с нормами международного права».

«В Крыму всё для этого было – была автономия, было зафиксировано по переписи иноэтническое большинство и было нарушение его прав. А на Донбассе, во-первых, по переписи было большинство украинское, то есть, нельзя было сказать, что тут особый народ компактно проживающий, во-вторых, не было автономии, а раз не было автономии, не было всей этой истории борьбы за свои права, зафиксированной документально…

Конечно, для самих дончан реальность была такая же, как и для крымчан в те годы. И чувства те же, и желания те же, и субъективное право было то же. Потому что, конечно, это никакие не украинцы, это русские люди, там украинцев на Донбассе почти нет. Их за советские годы приручили считать, что они украинцы, они с этим уже смирились, 70 лет приручали. Они себя по привычке называли украинцами», – объяснил учёный.

«Для того, чтобы в 2014 году с Донбассом произошло то же самое, что и с Крымом, жителям Донбасса нужно было предыдущие 15 лет бороться за образование автономии и за своё русское самосознание, то есть, в той же переписи объявлять себя русскими. И ведь Донбасс привёл своих людей к власти в Киеве.

Сказать, что у Донбасса не было возможности «пробить» себе автономию невозможно, была такая возможность, но как-то народ шёл голосовать за те политические силы, которые связаны с их работодателями, но не выступают за получение автономии региона. И вот в таком спящем состоянии Донбасс пребывал до 2014 года, а в 2014 году проснулся, а юридическая реальность в Крыму и на Донбассе была совершенно разной.

Поэтому, вроде бы как один народ, субъективно с одним правом, и это право надо уважать, и сказать что Донбасс имел меньше прав или меньше оснований для того, чтобы вернуться в состав России, мы ни как историки, ни как специалисты по международным отношениям, ни как просто русские люди, не можем. Ровно те же права были, но формально реальность – совершенно другой.

Россия чётко заявила сразу же, что будет действовать только в соответствии с нормами международного права, поэтому сказать, что было какое-то предательство, обман, нельзя. Но, действительно, возникла очень тяжёлая ситуация, и сейчас, на мой взгляд, самый русский регион мира – это именно Донбасс», – убежден Неменский.

С мнением эксперта согласился директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев, указав на один очень важный аспект.

«Нужно учитывать аспект геополитический, о котором мы всегда должны помнить, когда говорим о ситуации с Крымом. Всё-таки, Крым и Севастополь – это Черноморский флот, это российская военная база и российское военное присутствие.

То есть, с точки зрения классической геополитики, в Крыму была геополитическая опорная точка. В отношении Донбасса здесь очень много спекуляций. Украина кричит, что она воюет с Россией. Если бы у России было военное присутствие, там бы не было войны», – заключил Пантелеев.