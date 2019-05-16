Донецкий историк на ТВ разгромил все доводы украинского политолога

16.05.2019, Москва, Владимир Гладков

В республиках Донбасса в 2014 году власть захватило, якобы, такое же меньшинство, как националисты в Киеве на Майдане. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский политолог Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Почему невозможен мир на Донбассе? А вот смотрите, есть два корпуса в Донецке и Луганске – это меньшинство, есть лидеры, о которых до войны никто не слышал. Они наживаются на этом и не хотят потерять власть. Когда мы говорим о меньшинстве, которое в Украине захватило власть и которое правило пять лет, мы их пытаемся отстранить сейчас, – это тоже проблема, а, россияне, вы почему поддерживаете это меньшинство в Луганске и Донецке?

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Если мы говорим о реальной проблеме мира на Донбассе, мы должны сказать, что это меньшинство, и эти руководители в ДНР и ЛНР должны уйти, и люди должны разоружиться. Потому что, если вы говорите, что Украина должна разоружиться, то точно так же должны и ЛДНР!» – заявил Вакаров.

Историка и политолога Владимира Корнилова возмутила такая постановка вопроса.

«То, что вы сейчас сделали, называется подмена понятий. Здесь никто не призывал к разоружению украинской армии, здесь говорили, что на Украине (слова Луценко) до шести миллионов незарегистрированных стволов. В ДНР и ЛНР, если вы найдёте у кого-то незарегистрированное оружие, – охотничье оружие сдали! На руках незарегистрированного оружия нет, всё только у официальной Народной милиции, предусмотренной Минскими соглашениями. Мы говорили про неонацистские батальоны. Есть разница – «мы разоружаем Билецкого, а вы там армию свою разоружите», – нормальный подход!» – изумился Корнилов.

«Да, Донбасс готов к переговорам с Киевом, призывает к этому с 2014 года. Мало того, это предусмотрено теми самыми Минскими соглашениями и решением Совбеза ООН. Что Украина отвечает? «А мы не сядем с ними за стол переговоров!». Причём, заметьте, говорил и Порошенко, и новоизбранный президент Зеленский», – напомнил эксперт.