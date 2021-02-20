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20.02.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Россия, Украина, Экономика, Энергетика
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Дорогие партнёры: Россия спасает Украину, в ответ получая новые плевки

Новости Украины

Украинская пропаганда со всех площадок поносит Россию, однако это не мешает Украине продолжать закупки энергоносителей.

Об этом заявил находящийся после 2014 года в РФ бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия поставляет жизненно необходимые товары критического импорта. Есть такое понятие – критический импорт, без которого экономику ожидал бы коллапс. Прежде всего, это энергоносители, тепловыделяющие элементы для наших атомных станций и так далее. Большой спектр вопросов на сумму порядка 7,5 млрд. долларов. Это громадные деньги. И поэтому прекращение поставок означало бы для экономики Украины коллапс.

Какие тут аргументы? Может быть, долговременные аргументы, что все эти порошенки, зеленские уходят, а народ остаётся. И придет время, когда народ Украины по достоинству оценит то, что его не оставили без помощи, не довели до абсолютно критического состояния. Может быть, оценит.

Но пока сейчас пропаганда, которую ведут украинские власти, абсолютно оголтелая, абсолютно лживая, я даже примеры не хочу приводить. Везде орут со всех экранов – агрессор-агрессор. А на самом деле, как что-то случается, бегут за помощью к РФ», – заявил Азаров.

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