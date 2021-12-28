Дроздов: Украина не имеет права просить помощи во время войны

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Новости Украины

Нежелание украинской власти выполнить требования Запада и создать реально работающий антикоррупционный орган приведёт к тому, что в скором времени Киев вступит в конфликт со своими иностранными хозяевами.

Об этом в эфире «4 канала» заявил пропагандирующий русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выглядит так, что назревает разлом или конфликт с Западом. А это серьёзно, это уже геополитика. Если будет завалена специализированная антикоррупционная прокуратура, то я не знаю, с какими глазами и как должна просить у мира украинская власть, чтобы мы получили поддержку в страшной войне со страшным, сильным врагом. Мы хотим, чтобы нас защищали, чтобы нам оружие и деньги давали, чтобы за нами стояла мировая коалиция, и мы понимали, что за нами сильные страны, а то уже половина победы», – отметил Дроздов.

«А ещё мы хотим, чтобы никто не лез по антикоррупции, чтобы у нас и дальше всё было по старому, чтобы у нас не было антикоррупции», – сказал журналист.

Он подчеркнул, что Украина взяла на себя официальное обязательство перед западными хозяевами – справиться с коррупцией, но и не думает выполнять его.

«Страна, которая не хочет сажать своих коррупционеров, не имеет морального права просить о помощи во время войны», – резюмировал русофоб.