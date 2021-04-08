Экс-депутат Рады – евреям: «Ваш Зеленский – фашист!»

08.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Своим бездействием государство Израиль становится молчаливым пособником геноцида и фашизма на Украине.

Об этом в эфире YouTube-канала военкора Юрия Котенка заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Израиль в теме, что война идёт. Давайте приведём пример: отправить одну ноту, потому что, видите ли, во Львове назвали стадион именем Бандеры, а там – Шухевича [в Тернополе] назвали. Слушайте, вы пережили эту страшную трагедию, евреи, так, ёлки-палки, кто же вас убивал? Бандеровцы убивали, ОУН-УПА убивало. Отзовите своего посла!

Вы что делаете? А вы молчаливо ещё какую-то вакцину даёте, договариваетесь, евреи вы наши, Израиль. Вы ещё на мировом фоне молчите. Вы начинаете заигрывать с огнём, вы дождётесь, вы доиграетесь. Вы сегодня пособниками являетесь, раз вы это понятие не акцентируете правильно. Вы же должны бить в колокола!» – заявил Журавко.

«Если вы сегодня в России и синагоги имеете, вы вхожи в правительство, вы вхожи везде, так позаботьтесь, пожалуйста, что на Украине самый настоящий геноцид и фашизм! Вакцины нет – это геноцид. А вы не думаете, граждане евреи, что ваши там люди живут, особенно в Умани. А ваш еврей Зеленский – это фашист, он зигует – «слава Украине, героям слава», – считает Журавко.