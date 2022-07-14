Экс-глава МИД Украины пригрозил дойти до Урала с оружием НАТО

Западное оружие поможет Украине победным маршем пройти вглубь территории России.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Огрызко, украинские вооруженные формирования уже побеждают благодаря небольшим поставкам натовского оружия, а массовое обеспечение поможет ей перейти российскую границу и продвигаться вплоть до Азии.

«Если Украина, не имея достаточного количества оружия, имея лишь отдельные, и то очень небольшие количества, эту так называемую вторую армию мира посылает по известному адресу, то, поверьте, если тех условных «Хаймарсов» или М777, или любого другого оружия будет достаточно, то я думаю, что где-то встретимся около Уральских гор.

Потому что такого российская армия, которая оказалась просто армией мародеров, насильников и убийц мирного населения, не может выдержать», – заявил Огрызко.