Экс-министр раздолбал Зеленского: Срочно езжай к Путину!

20.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Единственный способ договориться о наступлении мира в Донбассе – это прямые переговоры с Россией, от которых отказался Владимир Зеленский, призвав Запад усиливать санкции против Москвы.

Об этом в эфире ток-шоу «Украинский формат» заявил бывший министр транспорта Евгений Червоненко, глава охраны Виктора Ющенко во времена «оранжевой революции», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вместо того, чтобы сказать: «Приоритет – мир». Насчет того, пригласит/не пригласит Путин – чтобы заключить мир, надо начать без посредников разговаривать. Так мирятся друзья, так мирятся враги. Надо начать разговаривать. После этого поступит предложение. Я хочу повторить – идти на прямые переговоры – это не предательство, это не унижение. Это объективная реальность. И надо выкручивать из любой ситуации, даже если ты в реанимации, свои интересы и интересы Украины», – сказал Червоненко.

По его словам, Россия научилась жить под санкциями, а крупнейшие мировые корпорации открывают в стране свои заводы и представительства, несмотря на ограничения.

«Только месяц назад самый современный завод «Мерседес-Бенц» открылся под Москвой. «Вольво», «Рено», «Ситроен» – все там. «Дженерал Электрик» там, «Сименс» дает миллиардные кредиты на скоростные разработки и проекты. Русские научились жить под санкциями. А мы говорим эту мантру. Мы продолжаем играть в чью-то игру», – заявил Червоненко.