22.08.2020, Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Экс-спикер МИД Украины: «Белорусское чудо» создано исключительно за счёт России


Белоруссии в условиях протестов прозападной оппозиции и отказа Александра Лукашенко углублять интеграцию с Москвой предстоят непростые времена, поскольку прежняя экономическая стабильность обеспечивалась субсидиями со стороны России.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной рады Олег Волошин, экс-спикер МИД Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Парламентарий подчеркнул, что «Белоруссии предстоят непростые времена».

«Социализм там существовал за счет иждивенчества, за счет России, за счет того, что Россия десятилетиями субсидировала Белоруссию поставками дешевой нефти, дешевого газа, допуском на свой рынок белорусских товаров на льготных условиях и тем, что закрывали глаза на «белорусских лобстеров», то есть контрабанду и т.д.», – сказал Волошин.

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