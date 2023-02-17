Экс-замглавы СБУ хочет ударить на сотни километров вглубь России

Анатолий Лапин.  
17.02.2023 12:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Если Запад запрещает бить по территории РФ его оружием, то Украина должна создать свои аналоги.

Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Запад запрещает бить по территории РФ его оружием, то Украина должна создать свои...

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Ягун подчеркнул, что если ВСУ смогли достать до находящихся в сотнях километров от границы аэродромам со стратегической авиацией, то им по зубам продолжить подобную практику.

«Есть сдерживание и желание наших партнеров, чтобы мы сдерживались. На самом деле, тут встает вопрос – это хорошо, что нам дают оружие, но нам нужно надеяться, в первую очередь, на себя. Не просто что-то разрабатывать, а нужно производить и производить.

И пытаться даже в таких условиях или переносить производство на территорию наших партнеров и не быть привязанными к каким-то обязательствам. Нужно пытаться перейти тот Рубикон, который нам не позволяет западное оружие. Есть свои возможности – мы же дотянулись до тех аэродромов аж за 700 километров», – сказал генерал.

«Я надеюсь, что в какой-то момент, а такие предпосылки были, что можно будет использовать, хотя бы на нашей территории, ту технику, которую дает нам Запад против тех, кто обстреливает наши мирные города. Насколько это можно использовать в направлении Белгорода, Курска – не знаю, это очень большая проблема», – заявил Ягун.

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