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04.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Донбасс, Крым, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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Экс-замсекретаря СНБО Украины: Запад вынуждает нас принять потерю Крыма

Новости УкраиныТребования Запада выполнить «Минские соглашения» приведут к тому, что Украина будет вынуждена смириться с...

Требования Запада выполнить «Минские соглашения» приведут к тому, что Украина будет вынуждена смириться с потерей Крыма и появлением автономных образований на востоке.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Степан Гавриш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, чтобы этого не допустить, Украина должна настоять на выполнении гарантий безопасности по Будапештскому меморандуму.

«Мы не можем вернуть тему Будапештского меморандума»? Можем. Мы не должны спрашивать разрешения на это у Вашингтона и Берлина, мы можем сами это делать, и нам нужно это делать. Это единственная возможность выйти из минских, унизительных, соглашений, которые ведут к новому следующему договору относительно Украины, о котором уже идет речь сегодня», – сказал политик.



«Что происходит? Нам будут гарантировать развитие украинского государства в новых условиях – без Крыма и с квазигосударственностью на Донбассе. И только после того, когда мы выполним через «формулу Штайнмайера» эти условия, мы можем говорить о новом перезапуске международных отношений. Судя по всему, к этому движется. Никакие украинские инициативы, никакие украинские требования любого давления на Россию ничего не добились», – заявил Гавриш.

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