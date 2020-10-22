Эксперт рассказал о «белорусских креветках» в Карабахе

22.10.2020, Москва, Максим Карпенко

В Армении сформировался целый клан бизнесменов, которые зарабатывают на контрабандной продукции, поставляемой из Нагорного Карабаха.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военный эксперт Александр Запольскис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Запольскиса, налогообложение Карабаха позволяет производить там продукцию и легализовать ее в Армении, продавая в третьи страны.

«Очень интересный статус этого Арцаха. Он, с одной стороны, независимый и как независимая территория, он имеет свои налоги, свою юридическую и законодательную базу. Он не входит в состав Армении и поэтому законы Армении, налоговые ставки, там не работают.

Там в год собирается порядка 14 миллиардов долларов денег, ВВП суммарный, и возникает он как – ребята из Армении и зарубежной диаспоры буквально за копейки там могут начинать бизнес, потому что там все дешево, выпускают мебель, какие-то внутренние товары, очень много контрабанды, которая легализовывается примерно как белорусские креветки, после чего, легализовавшись в Арцахе уже как законная она едет в Армению, где не нужно платить налогов, а разница там почти трехкратная.

Например, в Арцахе нет НДС, а это один из основных налогов в большинстве стран мира. И все, эти товары дальше можно продавать в Армению, либо экспортировать как армянские. Очень здорово.

Сформировался клан, который на этом зарабатывает, и который не заинтересован во включении Карабаха в состав Армении, потому что иначе туда придут армянские законы, армянские правила и эта шикарная кормушка накроется. И он достаточно сильный, этот клан, он имеет влияние властное, в СМИ – с кем надо, он знает с кем и как договариваться. И поэтому он блокирует любые инициативы», – заявил Запольскис.