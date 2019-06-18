Эпатажный миллионер меняет гражданство и собрался в мэры Киева

18.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Эпатажный миллионер, писатель и меценат Гарик Корогодский планирует участвовать в выборах мэра Киева.

Об этом сообщает киевское издание “Новое время”.

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Он утверждает, что сейчас уже получает гражданство Украины и на этой неделе, в субботу, 22 июня, у него будет новый паспорт.

Корогодский еще в конце 2018 года говорил, что собирается принять участие в выборах мэра Киева. После этого он планировал отказаться от гражданства Израиля. Бизнесмен утверждал, что планирует показать, что “работа мэра может быть легкой и веселой”, здание мэрии перенесли на левый берег Днепра, а также резко сократить количество сотрудников.