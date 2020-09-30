Эстонский министр попытался надуть рейтинг Тихановской

30.09.2020, Москва, Олег Кравцов

В Эстонии не признают Светлану Тихановскую белорусским президентом, но считают ее обладателем мандата «для проведения политического диалога».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, отвечая на вопрос, признает ли он президентом Тихановскую, самопровозгласившую себя победителем.

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«Мы не признаем президентом страны Александра Лукашенко, который сам себя короновал на прошлой неделе. Дальше вопрос к белорусскому народу, который сам должен найти политическое решение. Но конечно, независимые рейтинги свидетельствовали о том, что Светлана Тихановская пользуется значительной поддержкой», – сказал министр.

В свою очередь журналистка издания удивилась, обратив внимание, что независимые опросы в Белоруссии перед выборами не проводились.

«Да, это парадоксально, что проведение соцопроса могло грозить уголовным преследованием. Я имел в виду, например, независимые экзит-полы, которые проводились на избирательных участках в других странах, где проживает обширная белорусская диаспора, – нашелся с ответом Рейнсалу. – Во всяком случае, Светлана Тихановская – видный лидер белорусского народа, чей протест вылился на улицы Минска и других городов. У нее серьезный мандат и для проведения политического диалога».

Отметим, что накануне выборов белорусская оппозиция разгоняла информацию о том, что рейтинг поддержки Лукашенко якобы составляет всего 3%, а Тихановской – 80%.