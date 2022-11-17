«Эти сумасшедшие бросаются ракетами с утра до вечера», – Совбез Украины оправдывается за блэкаут

17.11.2022  15:56 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Населению Украины нужно понимать, что жить ему придется в условиях отсутствия устойчивого энергообеспечения.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Населению Украины нужно понимать, что жить ему придется в условиях отсутствия устойчивого энергообеспечения. Об...

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Данилов признал, что ракетные удары по территории Украины являются эффективными, и ситуация в энергетике крайне сложная.

«Что касается поставок электричества, ситуация действительно крайне сложная, мы это не скрываем. Более того, все должны понимать, что могут быть любые ситуации, с учетом того, что эти сумасшедшие бросаются ракетами с утра до вечера в огромном количестве.

Мы не исключаем, что могут быть следующие удары также по нашей инфраструктуре, потому должны все быть готовы – и местная власть, и жители, к тому, что, к сожалению, подача электричества может быть не всегда устойчивой.

Сегодня вы знаете, что мы живем по определенным графикам, на огромной территории нашей страны отключения», – заявил Данилов.

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