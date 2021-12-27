«Это предостережение для наших горячих голов», – украинский политолог о словах Кадырова

27.12.2021  16:14 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Заявление Рамзана Кадырова о необходимости присоединения Украины к России – это предостережение украинским «ястребам», что рассчитывают на военный путь решения проблемы конфликта на Донбассе.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил украинский политолог Александр Булавин.

Заявление Рамзана Кадырова о необходимости присоединения Украины к России – это предостережение украинским «ястребам»,...

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«В России действительно есть немало людей, влиятельных политиков которых ситуация на юго-востоке Украины раздражает, не только угрозой прямых боевых действий на границе с Россией, но и тем, что люди переживают по поводу судьбы жителей Донбасса, в том числе тех 650-700 тысяч человек, которые являются гражданами России.

Кроме того, Рамзан Кадыров не раз делал резкие, неожиданное заявления, которые в определённой степени лежат в плоскости настроение тех групп в России, которые стремятся к более радикальным действиям. Не то, чтобы он озвучивает позицию и волю Кремля (о чём и говорил Песков, когда дезавуировал его заявление, сказал что это его личная позиция). В данной ситуации его заявление –  это своего рода предостережение для тех горячих голов с украинской стороны, которые думают о том, чтобы начать военную операцию на Донбассе», – разъяснил политолог.

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