«Это вам не Call of Duty» – украинский генерал рассказал о трудностях «контрнаступа»

Вадим Москаленко .  
01.07.2023 00:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


При наступлении ВСУ столкнулись с прекрасно организованной противником системой минирования, когда у подразделений часто нет шансов, потому что любой шаг влево-вправо приводит к подрыву.

Об этом на канале PRM Live заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины экс-командующий ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

При наступлении ВСУ столкнулись с прекрасно организованной противником системой минирования, когда у подразделений часто...

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«Любое наступление – это всегда сложно, тяжело. То, что сейчас взяли определённую передышку, показывает, что враг, который воюет против нас, абсолютно ещё не свален. У нас ещё в прошлом году рассказывали о сломленном хребте русских, но о хребте ещё речи нет, хвост прищемили – да, до хребта ещё не добрались. Поэтому надо чётко понимать, что то, что мы имеем – это одна из наших ошибок.

Насколько там сложно – реально там очень сложно. Даже сегодня общаясь с теми, кто принимали участие в штурмах, они говорят, реально сложно, реально были ошибки, которые нужно учесть. Идеальное наступление можно сделать, только играя в Call of Duty, однако это совсем иные вещи», – рассуждал Кривонос.

Он рассказал, какие сложности возникают перед наступающими частями ВСУ.

«Наши вооружённые силы сталкиваются с тем, что очень насыщенная в инженерном отношении оборона. То, что как только происходит подрыв нашей техники, сразу в том же направлении производится дистанционное минирование, и непосредственно наши подразделения лишаются манёвра пойти вправо-влево или обойти эту подорванную машину и снова подрываются на других минах. Это показывает, насколько русские качественно подготовились касательно этих вопросов», – умничало украинское трепло.

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