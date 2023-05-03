Если Польша реально потребует репараций от России, та может предложить Волынь и Галичину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После того, как Польша добьется репараций от Германии, она может выдвинуть подобные требования к России.

Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач в интервью британской газете Financial Times, опубликованном 2 мая.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Однако заявления польских чиновников о «репарациях от России» – чисто предвыборный лозунг. Во-первых, на деньги от Москвы в Варшаве в действительности не рассчитывают. Во-вторых, попытка реализации подобной идеи ударит по Киеву, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

Отвечая на вопрос британского журналиста, почему Варшава не требует репараций от Москвы, Марчин Пшидач сказал, что диалог с Россией может стать следующим шагом.

«Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с Путиным – это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем», – заявил польский дипломат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать это заявление.

«Нет, не могу, мы не хотели бы такие непонятные заявления как-то комментировать», – ответил Песков журналистам.

Однако на самом деле позицию России по этому вопросу высказал МИД РФ ещё минувшей осенью, когда в Польше впервые собрались требовать репараций от Москвы.

«Неадекватные претензии польских политических кругов к России, связанные с потерями, которые понесла Польша в годы Второй мировой войны, лежат в области политических фантазий. Их вопиющая аморальность очевидна: ведь если бы не победа СССР над нацистской Германией, то Польши как национального государства польского народа не существовало бы, а миллионы поляков ждала бы незавидная участь порабощения и истребления от рук гитлеровцев» – заявил 6 октября 2022 года директор Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

Это был ответ на слова президента Польши Анджея Дуды, который в интервью польскому изданию Wprost в конце сентября минувшего года заявил:

«Немцы начали Вторую мировую войну и напали на Польшу. Бесспорно, пусть и позже, но Россия присоединилась к этой войне. Поэтому считаю, что репарации мы должны требовать так же и от неё. Мы должны это сделать. Не вижу причин, почему бы нам до этого не дойти».

Напомню, что в резолюции Сейма (парламента) Польши о требованиях репараций от Германии, подготовленной правящей партией «Право и Справедливость» (ПиС) и принятой 14 сентября 2022-го, ни слова не было о подобных претензиях к России.

При этом в проектах резолюций по этому вопросу, поданных оппозиционными «Гражданской коалицией» (ГК) и «Народной партией» (PSL), предлагалось требовать деньги и от Москвы. К примеру, в проекте PSL было сказано, что «суверенная Польша никогда не отказывалась от репараций или каких-либо претензий» к России.

Создаётся впечатление, что поначалу в Варшаве искренне верили в реализацию своих политических фантазий относительно получения от Берлина 6 триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых, или более 1,3 триллиона евро.

По крайней мере, когда 3 октября 2022 года министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал дипломатическую ноту правительству Германии, в ней не было слов «репарации». В документе речь шла о «компенсации материальных и нематериальных убытков в годы Второй мировой войны».

Однако его немецкая коллега Анналена Бербок сразу же заявила, что Германия считает вопрос выплаты репараций Польше за Вторую мировую войну урегулированным, сославшись на соответствующие соглашения между ФРГ и Польской Народной Республикой, подписанные в 1953 и 1970 годах. Хотя официальный ответ из Берлина пришёл позже, однако о его коротком и ледяном содержании Варшаве было известно ещё в конце октября.

Именно тогда польская дипломатия решила официально добавить российский аспект в свои репарационные игры с немцами.

«Отчёт о военных потерях, причинённых СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые проводились при составлении отчета о потерях, понесенных Польшей в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939-1945 годов», – было сказано в опубликованном 28 октября 2022 года официальном сообщении МИД Польши, формально посвящённом претензиям к Германии.

С тех пор польский «репарационный бронепоезд» стоял на месте, хотя время от времени издавал громкие гудки. Так, в январе этого года заместитель главы МИД Аркадиуш Мулярчик, который ведёт тему репараций от Германии с 2015 года, сообщил, что Варшава направила более 50 по этому поводу нот в страны Евросоюза, Совета Европы и НАТО, а также обратилась в ООН и Конгресс США.

А 19 апреля 2023-го тему «компенсаций» поднял Анджей Дуда в разговоре с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, который прибыл в Польшу на мероприятия, посвящённые 80-й годовщине восстания в Варшавском гетто.

Примечательно, что в этих мероприятиях принял участие президент Израиля Ицхак Герцог – а ведь у евреев немало претензий к полякам за годы Второй Мировой.

В частности, по словам израильского историка, исследовательницы Холокоста Барбары Энгелькинг, в настоящее время в Центре исследований уничтожения евреев находится более 20 тысяч заявлений о возврате имущества, утраченного польскими евреями во время и после Второй мировой войны. При этом общая сумма требований с поправкой на инфляцию превышает 870 миллиардов евро – то есть практически 2/3 того, что Варшава требует от Берлина.

Кстати, после недавнего заявления Энгелькинг в эфире польского телеканала TVN о том, что поляки «провалились» со спасением евреев во время зверств нацистов в стране во время Второй мировой войны, власти начали в отношении этого СМИ официальное расследование.

Говорил ли обо всём этом Дуда с Герцогом, неизвестно, а вот ответ Штайнмайера его явно не порадовал. Стоит отметить, что тему получения репараций от Германии партия «Право и Справедливость» активизирует уже перед вторыми парламентскими выборами подряд. Но если в 2019-м это были только лозунги, то осенью 2023-го лидер ПиС Ярослав Качиньский рассчитывал продемонстрировать какие-то конкретные достижения в этом вопросе.

Ведь ПиС постоянно обвиняет своих главных конкурентов из либеральной «Гражданской коалиции» в том, что они «немецкие агенты». Однако депутаты Сейма от ГК проголосовали упомянутую выше резолюцию о репарациях, хотя накануне этого голосования один из лидеров польских либералов, экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский и назвал подобные требования «сказками для наивных и чистой пропагандой».

«Мы можем утверждать, что были жертвой, и благодаря этому иметь плохие отношения с Германией, а можем иметь хорошие отношения. Репараций всё равно не будет» – заявил Сикорский в начале сентября 2022-го.

По его мнению, «в юридическом смысле мы должны предъявлять претензии к России».

Правда, его коллеги из ГК в ходе набирающей силы в Польше предвыборной кампании эту тему не развивали, а вот в ПиС, судя по всему, решили ухватиться за неё как за последнюю соломинку. Дело в том, что по результатам всех апрельских опросов партия Ярослава Качиньского продемонстрировала наихудшие результаты, начиная с августа 2022 года.

«Право и Справедливость» даже в случае похода на выборы единым списком с «Солидарной Польшей» нынешнего министра юстиции и генерального прокурора страны Збигнева Зёбро, не сможет получить достаточно мандатов для формирования правительства.

При этом потенциальных коалиционных партнёров у ПиС нет, а привычная в прошлых созывах Сейма тактика «покупки» депутатов у других политических сил не позволит покрыть разрыв в 30 с лишним мандатов. А тут ещё партия Зёбро 3 мая проводит съезд, на котором запланировано её переименование в «Суверенную Польшу» с прицелом на самостоятельное участие в выборах.

В сложившейся ситуации пока ещё правящая партия решила «вдавить в пол» педаль русофобии: на минувшей неделе была демонстративно захвачена русская школа, на протяжении десятилетий действовавшая при посольстве РФ, а на этой – анонсировано требование репараций от России.

Однако Марчин Пшидач был ещё менее конкретен в отношении того, когда и как это может быть сделано, чем даже МИД Польши в октябре минувшего года. То есть речь идёт о чисто предвыборном лозунге, и не только потому, что ни на какие деньги от Москвы в Варшаве в действительности не рассчитывают.

Всё дело в том, что если начать применять идеологему об «ущербе», который СССР нанёс Польше, то рано или поздно процесс упрётся в очевидный факт: часть территорий Второй Речи Посполитой ныне находится в составе Украины – речь о Волыни и Восточной Галичине. Однако это полностью противоречит сценарию поглощения остатков Украины, ныне реализуемому в Польше, – это должно произойти не под реваншистскими лозунгами, а как создание «новой Унии».

В свою очередь, если такие попытки со стороны Польши всё же начнутся, Москва вполне может предложить Варшаве в виде «компенсации за ущерб» забрать себе упомянутые регионы нынешней Украины. МИД РФ такое вряд ли заявит, а вот Дмитрий Медведев, я думаю, с удовольствием.