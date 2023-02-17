Евгений Пригожин пообещал решить вопрос снабжения ЧВК «Вагнер» боеприпасами

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что готов добиваться решения вопроса о возобновлении снабжения подразделений «Оркестра» снарядами.

Так он прокомментировал информацию об острой нехватке боеприпасов в артиллерийских подразделениях ЧВК, которые участвуют в боях на Бахмутском направлении.

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«Я обошел все известные мне кабинеты в Москве и буду продолжать это делать до тех пор, пока парни не получат все то, что им необходимо. Даже если на меня в одном из кабинетов наденут наручники и посадят за так называемую «дискредитацию армии»», — сказал бизнесмен.

Ранее в Сети появилось видеообращение артиллеристов ЧВК «Вагнер», которые обратились к министерству обороны и воинским частям с просьбой поделиться боекомплектом для орудий.

«На данный момент мы полностью отрезаны от поставок боеприпасов. Мы уверены, что где-то на складах у вас боеприпасы есть. Но мы в них остро нуждаемся. Мы будем крайне признательны, если вы окажете нам содействие, поможете нам, и поставите эти боеприпасы», — сообщил один из бойцов.

Как отметили «вагнеровцы», это пополнение боекомплекта не только позволит сохранить темпы наступления, но и спасет жизни многим штурмовикам, которые остались без артиллерийской поддержки.