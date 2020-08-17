17.08.2020, Москва, Елена Острякова
Европарламент не признал Лукашенко и объявил персоной нон грата
Депутаты Европарламента заявили, что не признают результаты выборов в Белоруссии. Также они считают нынешнего президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.
Как говорится в совместном заявлении партий ЕП, президентские выборы 9 августа не были свободными и справедливыми.
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Кроме того, там отметили, что есть достоверные сообщения о том, что на выборах на самом деле якобы победила Светлана Тихановская.
Также депутаты Европарламента заявили, что присоединяются к белорусскому народу «в его требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей».
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