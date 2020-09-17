Европарламент загнал себя в ловушку резолюцией по Белоруссии

17.09.2020, Москва, Елена Острякова

Беспрецедентно жесткий тон резолюции по Белоруссии, принятой сегодня Европарламентом, не является поводом для противников действующего президента Александра Лукашенко «бросать в воздух чепчики».

Об этом в своем видеоблоге заявил сбежавший на Украину белорусский политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, несмотря на декларацию Европарламента о том, что с 9 ноября он не признает Лукашенко президентом, еврочиновники будут продолжать с ним разговаривать.

«Увы, как бы печально это не было. Потому что имеем практически венесуэльский кризис. При этом Европарламент решил не повторять ошибки Венесуэлы. Поэтому они не признали Лукашенко законным президентом, но с другой стороны не назвали альтернативы. Поэтому с Лукашенко будут разговаривать, как с Мадуро, то есть человеком, который фактически контролирует ситуацию», – сказал Тышкевич.

Он обратил внимание на то, что Европарламент призвал Евросоюз принять персональные санкции против белорусских чиновников, но не закрывать рыки. Против этого, по его сведению, выступили министры и президенты ряда европейских стран.

Политолог также раскрыл главное противоречие резолюции Европарламента.

«В резолюции есть призывы к властям изменить законодательство, но не учтено, что все законы в Белоруссии подписывает президент. Если Лукашенко не признается как президент, то и законы об изменении, например, избирательного права тоже будут считаться нелегитимными с точки зрения ЕС. Это такая ловушка, в которую белорусские дипломаты будут регулярно тыкать своих европейских коллег», – отметил эксперт.

Он предположил, что теперь белорусские власти могут даже специально принять несколько резонансных законов, чтобы потролить Евросоюз.

«Например, может быть издан указ президента об отмене смертной казни. Это ловушка для европейской дипломатии – как воспринимать указ нелегитимного президента. Если ты его не воспринимаешь, Беларусь может дальше проводить расстрелы. Если воспринимаешь – встает вопрос о легититимности президента», – сказал Тышкевич. .