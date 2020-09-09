Фан-клуб АУЕ ответил за базар

09.09.2020, Севастополь, Платон Беседин

Жил-был подросток Коля, злой и не очень симпатичный, а главное – жадный до денег и славы. И думал он, как монетизировать ему свои страсти в лучшем из миров. Социальные сети тогда прочно утвердились, став доминантой, но, кроме того, укрепилась мода на блатную романтику. Только раскрашивалась она новыми цветами. Не просто «Владимирский централ, ветер северный», а в молодёжном стиле, с голливудским лоском. В том, где круто ненавидеть полицейских. Fuck the cops и тому подобные горячие вещи.

Собственно, так в Сети появился самый крупный и популярный паблик, вобравший в себя разнообразный околотюремный и тюремный контент. Смысл его, этого контента, прост и понятен, сводится он, по сути, к одному: быть уголовником классно, а вот полицейским или сотрудником спецслужб – совсем нет. Потому – «бей ментов, спасай Россию!». Подросток Коля, со временем выросший до Николая Бабарики, оказался тем ещё бизнесменом, а потому через свой паблик вместе с подельничками приторговывал и шмотками с символикой АУЕ (арестантский уклад един).

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И всё бы ничего, если бы ситуация ограничилась странными увлечениями – тематическим общением, так сказать – в социальных сетях, хотя и они, эти увлечения, у нормального человека вызывают, по меньшей мере, отторжение, а, по большей, желание отправить адепта тюрьмы в предмет обожания. Но участники группы открыто и не стесняясь обсуждали, как совершать преступления и почему это круто. Ясно, что самые решительные не ограничивались просто словами.

Вообще те, кто сегодня не понимает запрета АУЕ, насмехаясь над ним, этим самым запретом, или замшело вещая о российском мордоре, либо идиоты, либо враги. Потому что речь идёт не об остреньких посиделках в социальных сетях, а о привитии – с раннего детства – философии, не просто оправдывающей, но и поддерживающей, воспевающей любое злодеяние.

Говорить, будто паблики АУЕ – это просто развлечение, блажь, всё равно что утверждать, будто «Майн Кампф» – лишь вытесненные желания, сублимации несостоявшегося художника. Утверждать, словно и не было Освенцима, Сталинграда и Дахау. Кто-то скажет: пример некорректный, сгущаете краски… да ладно?

А как быть с теми подростками, которые нападают на случайных подростков в центре Санкт-Петербурга, избивая их до тяжелейших травм? Как быть с теми, кто издевается над инвалидами в школах Покрова? Как быть с мразями, которые живут, грабя и убивая, при этом считая подобный modus operandi не просто допустимым, но единственно правильным?

Конечно, есть в подобном бунтарстве острота – съязвить в сторону «гадкого полицейского». Кто не хочет почувствовать себя революционером, пусть и на время? Особенно, если насмотреться при этом фильмов вроде «Джокер» или наслушаться соответствующих песен. Однако кто защитит вас, яростных борцов с силовиками, когда фан-клуб решит отметелить ваше тельце ногами в ближайшей подворотенке? Или когда террористы надумают взорвать ваш дом?

У нас, в России, вообще есть неадекватная страсть к самобичеванию и расшатыванию основ, и одна из составляющих этого самоубийственного шабаша – ненависть к полиции и военным. Но такой подход, во-первых, глуп и поверхностен, потому что мазать всех полицейских одним инфернальным елеем – абсурд. А, во-вторых, недальновиден, потому что ведёт он исключительно к росту угроз для государства и всех его граждан (в том числе, тех, кто клеймит правоохранителей).

В целом же, мерзко, насколько персонажи, подобные Бабарике, любят сеять зло, зарабатывая на нём, но тут же принимают скорбные невиноватые лица, когда их ловят за волосатую лапу. Что ж, семь лет для Коли, так любящего АУЕ и тюрьму – вполне симпатичный срок. Человек в полной мере сможет изучить то, что с таким усердием пиарил и воспевал.

А что до его последователей и, главное, сочувствующих, то их не стоит исключительно карать и гнобить – нет, куда правильнее уничтожать их, прежде всего, с помощью иронии, показывая, насколько они нелепы и смешны. Впрочем, у них тоже будет шанс реабилитироваться – но уже сидя за решёткой.