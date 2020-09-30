Фейсбук продвигает Лукашенко и беспощадно банит белорусских активистов

30.09.2020, Киев, Игорь Петров

Фейсбук закрывает группы, основанные белорусскими активистами. Однако при этом там действуют пролукашенковские группы, которые «льют отвратительнейший контент», но, по мнению администрации соцсети, не нарушают этим никаких правил.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила бежавшая из Белоруссии майданная активистка Татьяна Мартынова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, с чем столкнулись белорусы? Я просто не понимаю, как это объяснить, потому что мы связываемся с американским офисом Фейсбук – уничтожаются протестные группы в Фейсбуке.

То есть, их просто закрывают, а провластные – нет, они прекрасно себя чувствуют. То есть, они льют отвратительнейший контент и «ничего не нарушают», а группы (а у меня самое большое политическое сообщество в Фейсбуке, в белорусском сегменте), мою и еще несколько – их просто в последнее время отключают.

Теперь внимание – вопрос: а кто с нами борется вообще? Вот кто-нибудь понимает? Там поддерживают Лукашенко? Мне в это очень слабо верится. Ну, то есть, какая-то крыса там сидит однозначно», – возмущена майданщица.