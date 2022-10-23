Февраль пройдёт под девизом «прикрутите-отключите» – экс-министр ЖКХ Украины

Новости Украины

Украине фактически нечем заменить «откалиброванные» трансформаторы, на производство которых в ЕС уже очередь на полгода, не говоря уже о таком же периоде, который понадобится на их доставку и монтаж.

Об этом в эфире программы «Энергетическая карта» на канале «Ukrainian Media Network» заявил экс-министр ЖКХ, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«К сожалению, у них в Европе не производят большие трансформаторы, они ключевые 750/330 – это самые мощные трансформаторы, которые на ключевых подстанциях стоят, понижающие. По ним лупит враг, и наши, в том числе и бывшие министры, сейчас поехали искать, но в этих странах, где они могут быть, в той же самой Болгарии. Но, чтобы их производить, во-первых, очередь на них на полгода. А, во-вторых, это 4-6 месяцев. Поэтому тут будет сейчас ключевая проблема – резервов не так много», – рассказал Кучеренко.

По его словам, одновременно никуда не делась и ключевая проблема, которая заключается в том, что Украина и не пыталась подготовиться к отопительному сезону должным образом.

«Я объясню быстро, в чём главное и приобретение, и проблема энергетики Украины. Я о газе не говорю. Две цифры, которые мы должны в голове отложить – не выполнено задание по накоплению угля, нужно было 2,6 миллионов тонн, к сожалению, сегодня 1,6 миллиона тонны. То есть на 1 миллион меньше, сейчас это производится этот уголь. Вы это понимаете? Оно должно было накапливаться на складах, а оно отрабатывается. Это означает, что на складах оно закончится раньше. Особенно если учитывать, что ЗАЭС нет в балансе. И где-то на январь месяц не будет угля на складах и электростанции нужно переводить, как ТЭЦ, так и ТЭСы на газ. Задание, напомню, было 19 миллиардов, на сегодня 14,2 миллиарда, то есть очень существенное невыполнение по газу. Сейчас идёт определённое накопление, но дефицит есть. Поэтому я прогнозирую, что февраль месяц будет ресурса топливного не хватать, и тогда будут эти операции – «прикрутите», отключите и т.д. и т.п.», – спрогнозировал экс-министр.