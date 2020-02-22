Филарет о дикарях под Полтавой: Во всём виноваты враги Украины

22.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Погром эвакуированных украинцев из Китая под Полтавой, психоз в Галичине – всё это может быть спецоперацией «врагов Украины».

К таким выводам в эфире телеканала 112 пришел глава непризнанного в православном мире «киевского патриархата» Михаил «Филарет» Денисенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Филарета, это было сделано для того, чтобы разбить «единство» украинцев.

«Я думаю, что все было. Во-первых, страх. Страх за свою жизнь. Боятся, чтобы они не оказались больными этим коронавирусом. Потому этот страх их толкал на такие события.

С другой стороны, я думаю – у меня нет доказательств, но я думаю, что враги Украины хотели воспользоваться этим для того, чтобы разжечь вражду и посеять недоверие к украинцам и Украине», – заявил Филарет.