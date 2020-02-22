22.02.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Происшествия, Украина
Просмотров:

Филарет о дикарях под Полтавой: Во всём виноваты враги Украины


Погром эвакуированных украинцев из Китая под Полтавой, психоз в Галичине – всё это может быть спецоперацией «врагов Украины».

К таким выводам в эфире телеканала 112 пришел глава непризнанного в православном мире «киевского патриархата» Михаил «Филарет» Денисенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Филарета, это было сделано для того, чтобы разбить «единство» украинцев.

«Я думаю, что все было. Во-первых, страх. Страх за свою жизнь. Боятся, чтобы они не оказались больными этим коронавирусом. Потому этот страх их толкал на такие события.

С другой стороны, я думаю – у меня нет доказательств, но я думаю, что враги Украины хотели воспользоваться этим для того, чтобы разжечь вражду и посеять недоверие к украинцам и Украине», – заявил Филарет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть