Филарет послал откровенный намек Коломойскому

18.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Конфликт между главой киевских раскольников Филаретом и созданной под патронатом Константинопольского патриархата ПЦУ разразился после того, когда стало понятно, что президент Порошенко теряет власть

Об этом пишет киевский еженедельник «Зеркало недели».

«Бросается в глаза, что патриарх активизировался сразу после президентских выборов. А именно в тот момент, когда стало ясно, что Порошенко больше не президент. Патриарх Филарет стал едва ли не первым религиозным лидером, поздравившим Владимира Зеленского с победой на следующий же день после выборов, значительно опередив молодого, неопытного протеже-конкурента [Епифания], дожидавшегося официального оглашения результатов. После встречи с Зеленским патриарх Филарет объявил, что инцидент с «термосом» [как называл Зеленский томос в своих шоу] исчерпан», – отмечается в публикации.

Утверждается, что таким образом Филарет посылает явный сигнал как новому президенту, так и его спонсорам.

«В этом контексте предельная откровенность патриарха обретает особый смысл: патриарх дает понять новой власти — причем в большей степени Игорю Коломойскому, чем Владимиру Зеленскому, — что он в игре и правила знает. От того, как патриарх откровенно намекает на готовность сотрудничать, становится неловко», – резюмирует издание.

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Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Филарет признал провал церковного проекта Порошенко и объявил об отказе ликвидировать «киевский патриархат».

Примечательно, что дрязги среди украинских раскольников в Верховной раде пояснили «кознями Путина».