НАТО ничем не поможет Украине на поле боя, поскольку сейчас не XIX век, и европейцы не готовы гибнуть от русских в таких же количествах, как в Крымскую войну.

Об этом в эфире видеоблога «Géopolitique Profonde» заявил французский писатель и журналист, выпускник Военной школы в Сен-Сире, десантник, доктор политических наук Ксавье Моро, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине в апреле 2022 года всё было кончено. И чего я не ожидал, так это того, что НАТО совершит самоубийство, вмешавшись. И чем больше я видел, как НАТО вмешивается, тем больше я думал: ну, они совершенно безумны, потому что проиграют войну. В то время, как, чёрт возьми, они должны были отказаться от двух регионов – то есть Донбасс и Крым, который они в любом случае потеряли, а потом, что было более или менее решено, перестать поклоняться Бандере, исключить его из школьной программы, русские никогда бы этого не приняли. И теперь мы знаем из показаний лидера парламентского блока Зеленского Арахамии, который участвовал в переговорах, они согласились. Это Борис Джонсон пришёл и сказал: нет-нет, мы собираемся их застрелить. И с этого момента я тот, кто так говорит», – рассказал Моро.

На вопрос, последним ли годом противостояния окажется 2024-й, писатель ответил, что это будет зависеть от помощи НАТО, однако в любом случае «русские выиграют войну».

«24 февраля должно было закончиться в апреле с минимальными потерями для Киева. Теперь вместо того, чтобы потерять два региона плюс Крым, они потеряют несколько. На мой взгляд, Харьков, Днепропетровск, Николаев и Одессу – по крайней мере, четыре, а может быть и больше. И Украина, по сути, станет эквивалентом прибалтийской страны с демографией Прибалтики. Именно так всё и произойдёт. Украина не сможет выиграть войну даже с помощью НАТО, потому что есть большая разница, по сравнению с XIX и XX веком. Когда мы вели Крымскую войну за англичан, мы послали 315 тысяч солдат, у нас погибло 95 тысяч. Какая страна НАТО способна на это сегодня? Ни одна», – спрогнозировал француз.