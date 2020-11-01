Галичане ностальгируют по временам своей недолгой независимости

02.11.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Во Львове прошли торжественные мероприятия по поводу 102-й годовщины провозглашения Западноукраинской народной республики, провозглашенной на части территории Австро-Венгрии в 1918 году и просуществовавшей несколько месяцев.

Об этом сообщили в местном информационном агентстве «Zaxid.net», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Торжества прошли на площади Рынок перед зданием городского совета. В ходе мероприятия около десятка человек в форме сечевых стрельцов представили военную технику и вооружение ЗУНР.

«ЗУНР стала настоящим феноменом строительства государства. То время, в которое она существовала, дало большой отголосок в будущее – когда и как было организовано государство, по каким стандартам, подходам, с какой задачей – задачей строительства настоящего государства. Сегодня, в это непростое время, когда мы смотрим на нашу историю, то вспоминаем еще одну аналогию, которая связана с ЗУНР – это государство сильных, тех, которые создают свою страну, которые её защищают», – сказал заместитель львовского мэра по вопросам развития Андрей Москаленко.

В то же время на Яновском кладбище у Мемориала украинским сечевым стрельцам почтили память «погибших за Украину» – сечевых стрельцов, боевиков Галицкой армии и ветеранов «АТО».