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22.02.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, дискриминация, Политика, Политические репрессии, Украина
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Галичане требуют жесткой дискриминации отрицающих «агрессию России»

Новости Украины

Украинской власти пора принимать закон о коллаборационизме, который был бы жестко дискриминационный.

Об это в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил скандальный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Дроздова, в законе должно быть четко прописано, что караться будет даже сам факт отрицания агрессии со стороны России.

«Сейчас, если принимать закон о коллаборационизме, то он должен быть чрезвычайно жесткий и дискриминационный. Факт оспаривания вооруженной агрессии России должен жестко караться. Плюс в этот закон о коллаборационизме должна быть вписана также медийная часть. Я считаю, что в законе о коллаборационизме также должен проходить весь пул информации, где государство должно обезопасить себя от вещания на своей территории всех пропагандистов Кремля и Москвы.

Это нужно в законе прописывать. Я считаю, что уже мягко не выйдет – уже все слишком далеко зашло и потому нужно максимально жестко формулировать само понятие коллаборации и выставлять фильтры, чтобы делать его невозможным», – заявил Дроздов.


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