14.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия, Скандал
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«Газпром» и Чехия уже не виноваты. Лукашенко назвал новых заводил Майдана-Плошчи


Обстановку в Белоруссии дестабилизируют граждане Польши, Голландии, Украины и активисты организации Михаила Ходорковского «Открытая Россия».

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня заявил на Совете безопасности страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу обратиться к людям и попросить – не высовывайтесь сейчас на улицы. Поймите, что вас используют сейчас как пушечное мясо. Сегодня уже понаехали сюда – с Польши, Голландии, Украины, с этой «Открытой России» Навального. Уже агрессия началась против страны. А мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх дном перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку», – сказал Лукашенко.

Он не считает ситуацию в стране катастрофической.

«Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает. Мы видим действующих лиц. Как мы и говорили, заводилы и организаторы всего этого являются люди из-за границы. В первых рядах, как мы и говорили, идут люди с криминальным прошлым. Притом, приличным криминальным прошлым. Ну и наши, где дети, где не совсем уже дети. Я не могу сегодня предъявить претензии кому бы то ни было, потому что вы видите, как развивается ситуация», – сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко обвинял в дестабилизации «нефтегазовое лобби» России, потом спецслужбы Чехии (в Праге все обвинения опровергли).


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