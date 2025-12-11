Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США фактически соглашаются на план Владимира Путина о создании буферных между РФ и Украиной.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский антироссийкий пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников.

Он обратил внимание на один из вариантов мирного плана, опубликованного газетой «Вашингтон Пост», который предусматривает две демилитаризованные зоны – одна вообще оружия, вторая – любое оружие, кроме тяжелого.

Портников заметил, что все эти зоны будут находиться на территории Украины, что соответствует представлениям президента России Путина, который постоянно говорит о буферных зонах.

«Если это две демилитаризованные зоны, но обе находятся на территории, которая контролируется легитимным украинским правительством, конечно, встанет сразу вопрос статуса этих зон, и кто будет их реально контролировать, эти зоны», – говорит пропагандист.

Он вспоминает такие же зоны на Корейском полуострове, подозревая, что аналогичные намерены реализовать американцы на Украине.