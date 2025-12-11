Гей-бандеровец: Украине предложили очистить свою территорию от населения
США фактически соглашаются на план Владимира Путина о создании буферных между РФ и Украиной.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский антироссийкий пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников.
Он обратил внимание на один из вариантов мирного плана, опубликованного газетой «Вашингтон Пост», который предусматривает две демилитаризованные зоны – одна вообще оружия, вторая – любое оружие, кроме тяжелого.
Портников заметил, что все эти зоны будут находиться на территории Украины, что соответствует представлениям президента России Путина, который постоянно говорит о буферных зонах.
«Если это две демилитаризованные зоны, но обе находятся на территории, которая контролируется легитимным украинским правительством, конечно, встанет сразу вопрос статуса этих зон, и кто будет их реально контролировать, эти зоны», – говорит пропагандист.
Он вспоминает такие же зоны на Корейском полуострове, подозревая, что аналогичные намерены реализовать американцы на Украине.
«В принципе, это безлюдные зоны, как вы понимаете. Там есть только войска. Таким образом, как вы понимаете, в этой ситуации мы с вами будем говорить, что нам предлагают очистить огромную территорию Украины от населения с тем, чтобы это была просто территория, на которой будут исключительно какие-то контрольные войска, которые будут следить за тем, что происходит между Россией и Украиной.
И, конечно, есть всегда вопрос, каким образом будут эти две зоны контролироваться так, чтобы русские войска не могли войти в любой момент. Это тоже такой, я бы сказал, взгляд довольно забавный на украинский финал войны по-корейски», – резюмировал Портников.
