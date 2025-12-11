Его контакт дал наш старый знакомый, русский киевлянин и бывший военком Андрей. После чего мы связались с членом ДФТО (Добровольческое формирование территориальной общины) по имени Николай, который поделился впечатлениями по поводу своей службы.

Сами себя они иногда называют «пикапщиками». Мол, «пикапят», то есть «соблазняют» дроны. Николай именует себя «стрельцом с телеги» – у него старый ржавый пикап «Мицубиси». В центре кузова торчит штатив, на который во время выезда на задание цепляется пулемет.

Он сразу признался, что его эта служба уже крайне «задолбала». Хотя сначала, в 2023-м, пошел на нее с энтузиазмом. Купился на красивые призывы – мол, будете оберегать сон мирных людей от БПЛА «страны-агрессора». Но энтузиазм мало-помалу стал испаряться. Причины следующие.

Долгое время работали фактически бесплатно. В ВСУ не числились, были приписаны к Киевской мэрии. А та только обещала много платить. На самом деле изредка выдавала по нескольку сот долларов на весь батальон. Наконец, летом 2025-го Кабмин запустил проект для антидронщиков с оплатой до 100 тыс. грн ($2,5 тыс.) Однако, утверждает Николай, это была махинация. Туда сразу выстроилась блатная «элита», связанная с коррупционерами во власти. Простые члены ДФТО, как Николай, попасть туда не смогли.

«Вы понимаете, – возмущается солдат, – вместо того, чтобы эти деньги отдать на существующие МОГи (мобильные огневые группы), они сколотили проект для собственного обогащения. Впрочем, и там стрельцы, пусть и блатные, получали меньше обещанного, хотя и куда больше нашего. Львиная доля распиливалась начальством…».

Вторая причина «задолбания» – атмосфера в самих группах. Командиры плевать хотят на потребности бойцов. Денег для них не выбивают. Те сами покупают шлемы, бронежилеты, форму, грелки для рук, продовольствие. На его пикап дали старый немецкий пулемет «MG 42» 1942 г. Штатив он сам сварил и прикрутил. Что же касается личсостава, здесь много просто чокнутых.

«Их так корежит от ненависти! – вздыхает наш респондент. – И к России, и к русскоязычным, и ко всем подряд. И друг другу готовы вцепляться в глотки, если что не так. Понятное дело: работа тяжелая, в основном по ночам, и поганая. Платят мало, да еще коррупция такая. Представляете, мой напарник однажды на ночном дежурстве, когда прилетел «шахед», сказал: «Пуляй, Мыкола, чтобы упал вон на тот дом, там моя баба с её новым хахалем!» Так и пуляют часто. А потом обвиняют Россию…».

Минобороны то и дело заявляет, что ВСУ в населенных пунктах не ведет огонь для сохранения гражданского населения. Однако это вранье. Киевляне постоянно слышат на улицах пулеметный треск и взрывы. А потом появляются сообщения о том, что «страна-агресссор» ударила по мирным жителям.

«Захисныки» часто сбивают БПЛА и ракеты над жилыми кварталами, чтобы те не долетали до стратегических объектов и властных резиденций – Банковой, Кабмина, Верховной рады, Конча-Заспы, где дачи правителей…



«Я точно знаю, – подчеркивает Николай, – что больше всего власть опасается за них. И все наши МОГи созываются, если вдруг появляется угроза для этих мест».

«Они бы, конечно, лупили бы по «мирняку», чтобы потом выдать за «преступления РФ». Но в столице будет слишком большой резонанс, здесь ведь у каждого второго смартфон…».

На последний вопрос, не боится ли он, что его вычислят, Николай ответил туманно: «Не успеют. Меня тут уже не будет»…