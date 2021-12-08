Генерал НАТО: Антироссийские санкции не работают, нужна военная помощь Украине

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Новости Украины

Западу так и не удалось изменить поведение российского руководства на украинском направлении прежними санкционными ограничениями, а потому следует подумать о более действенных.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе онлайн-дискуссии на интернет- канале «Open Ukraine» заявил главнокомандующий сил НАТО в Европе в 2013 — 2016 годах генерал Филипп Бридлав.

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«В прошлом мы применяли лишь технические санкции по отношению к России, которые, возможно были недостаточно эффективными, поскольку не изменили поведение России и господина Путина. Если и дальше планируем применять экономические санкции, то должны убедиться, что в этот раз они будут действительно болезненными и изменять поведение российского руководства», – сказал Бридлав.

Он считает, что у Запада есть больше инструментов, чем просто экономические санкции.

«Это и дипломатические санкции, и привлечение других западных стран, чтобы они решительно осудили эскалацию, и нам нужно усилить коалицию в поддержку Украины. Нужно показать и миру, и российскому народу, что происходит агрессивная война и к чему может привести накопление войск на границе», – добавил генерал.

«Если не сработают экономические санкции, то нужно посмотреть на варианты военной помощи, чтобы для России ценою возможной потенциальной военной атаки или агрессии была потеря серьезных преимуществ», – резюмировал Бридлав.