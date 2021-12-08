Генерал НАТО: Антироссийские санкции не работают, нужна военная помощь Украине

08.12.2021  09:41 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
Просмотров:
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Западу так и не удалось изменить поведение российского руководства на украинском направлении прежними санкционными ограничениями, а потому следует подумать о более действенных.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе онлайн-дискуссии на интернет- канале «Open Ukraine» заявил главнокомандующий сил НАТО в Европе в 2013 — 2016 годах генерал Филипп Бридлав.

Западу так и не удалось изменить поведение российского руководства на украинском направлении прежними санкционными...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«В прошлом мы применяли лишь технические санкции по отношению к России, которые, возможно были недостаточно эффективными, поскольку не изменили поведение России и господина Путина. Если и дальше планируем применять экономические санкции, то должны убедиться, что в этот раз они будут действительно болезненными и изменять поведение российского руководства», – сказал Бридлав.

Он считает, что у Запада есть больше инструментов, чем просто экономические санкции.

«Это и дипломатические санкции, и привлечение других западных стран, чтобы они решительно осудили эскалацию, и нам нужно усилить коалицию в поддержку Украины. Нужно показать и миру, и российскому народу, что происходит агрессивная война и к чему может привести накопление войск на границе», – добавил генерал.

«Если не сработают экономические санкции, то нужно посмотреть на варианты военной помощи, чтобы для России ценою возможной потенциальной военной атаки или агрессии была потеря серьезных преимуществ», – резюмировал Бридлав.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть