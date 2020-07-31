Генерал СБУ: Донбасс потерян в любом случае

31.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

В случае выхода из Минских соглашений Украина может потерять не только Донбасс, но и весь Юго-Восток.

Об этом в эфире «4 канала» заявил экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжающаяся тенденция, которая называется Минским процессом – слишком глухой угол. Если снова начнут из него выходить – это слишком большая опасность для Украины. А если мы будем в нём находиться – это тоже опасность для Украины.

Я принимал участие в пяти раундах Минских переговоров. Я начинал 31 июля, кстати, это была первая встреча, про которую никто не знает и не пишет. Она проходила в урочище Дрозды у Лукашенко, где всё начиналось, там были и Кучма и Зурабов, и первые обмены 20 на 20, в них входили 10 пограничников, про которых уже и не вспоминают.

Я всё это прошёл и почувствовал, когда мы подписали эти соглашения. Я понимаю, было сложно – котлы, российские кадровые войска. Но мы подписали такое, что угроза нашей национальной безопасности до сих пор висит над нами», – отметил он.

Также генерал СБУ утверждает, что Россия может отказаться от Минских соглашений и захватить всю территорию исторической Новороссии.

«Более того, в России не ожидали, что они не смогут воспользоваться этим. Потому что для них сейчас забрать Луганск и Донецк невозможно, а переделать Донецк и Луганск в «восточный Крым» не хочется, на крымской границе тихо, а тишина им не нужна. Им нужно регулирование Украины.

Мы можем дождаться того, что они скажут: «Хватит нам этого «Минска», давай захватим всю Донецкую и Луганскую область, проведём референдум и дальше посмотрим. Там ещё Херсон, Николаев, Одесса и Харьков», – заключил Вовк.