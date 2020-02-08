Генерал СБУ призвал начинать «гибридную войну» на территории России

08.02.2020, Киев, Игорь Петров

Украина должна использовать для развала России граждан РФ, которые поддерживают сепаратистские идеи в разных частях федерации, выступая за отделение национальных республик.

Об этом на круглом столе в Киеве, посвященном возможному совместному противостоянию Украины и Белоруссии с РФ, заявил Виктор Ягун, генерал-майор запаса, экс-заместитель председателя Службы безопасности Украины (2014-2015), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ягуна, потенциальные помощники в деле развала России – неонацисты из РФ, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины.

«Нам надо переходить от обороны к наступлению. Наступление – для них самая больная опасность, потому что если мы переносим их «гибридную войну» на их территорию, для них это просто смерти подобно.

Надо создавать информационные агентства, через которые доносить совместную мысль Украины и Беларуси. Надо находить людей на территории России и использовать их возможности.

Есть очень много людей, которые, в том числе, приехали в Украину, принимали участие в боевых действиях на стороне Украины, которые поддерживают идею создания независимых государств на территории, которую сейчас занимает Российская Федерация», – сказал генерал СБУ.