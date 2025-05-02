В Эстонии начали догадываться, что в случае боевых действий с РФ, изнутри страны русским будут помогать те, кого с обретением независимости они сами сделали «негражданами».

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это [планы разработки эстонских ракетных войск] касается восприятия эстонцами угрозы со стороны РФ. В Эстонии ещё живо поколение, попавшее под мощные репрессии в 40-м и 45-48 гг. за связи с «лесными братьями». Эстонцы понимают, что допустили большую ошибку, когда при получении независимости разделили своё общество на стопроцентных граждан и неполноценных, это что касается русскоязычных эстонцев. Это мощная пятая колонна. Выросло два поколения тех, кто активно ненавидит реалии Эстонии, однако при этом не хотят жить в РФ. Почему ракеты, а не дроны? Количество объектов вокруг Эстонии на территории РФ, по которым можно было бы нанести чувствительные удары, более чем достаточно. Начиная от Ленинградской АЭС и заканчивая Петербургом, базами ВМС Балтийского флота… РФ отводят на захват стран Балтии от трёх до пяти суток. Но учитывая, что они, чтобы принудить к капитуляции, будут бить по мирным городам и сёлам и использовать свою пятую колонну, может, это будет даже быстрее», – рассказал Кривонос.

Он подчеркнул, что «ситуация достаточно сложная».