Геращенко: «Зеленский на блюдечке дарит Путину изнасилованную Раду»

05.10.2021 16:33 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский парализовал работу парламента, который вынужден заниматься распрями с отставкой спикера и оффшорными скандалами.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявила одиозная депутат «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У Зеленского есть ещё одна нереализованная мечта. Он мечтает лично встретиться с Путиным, а так как Путин не хочет с ним встречаться, Зеленский решил сделать подарок Путину на его день рождения. 7 октября у Путина день рождения, и Зеленский, и «слуги» дарят на блюдечке изнасилованный украинский парламент, потому что сейчас мы здесь видим похороны парламентаризма», – сказала депутат.

«Разумков пожинает сейчас то, что посеял, потому что он всех вас привёл – всех продавцов собак, насильников, тех, кто девочек заказывал в сессионном зале. Это всё его ответственность вместе с Зеленским», – заявила Геращенко.