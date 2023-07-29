Глашатай Зеленского: Запад меняет санкционный подход к российскому бизнесу

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Поскольку наложенные антироссийские санкции не оказали должного эффекта, Запад меняет подход и вводит послабление тем крупным бизнесменам, которые согласны предать Россию и помочь бандеровцам в обмен на возвращение активов.

Об этом на канале «UkrLife» заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Санкции, особенно против крупного российского бизнеса, оказались неэффективны. С точки зрения наказания России они сработали, этот эффект есть, и это ощутили, в том числе, российские бизнесмены. Но какой был другой эффект – санкции оказались такими тотальными, что олигархи оказались вынуждены сбиться в кучу и поддерживать Кремль. С обществом – более сложная история, но якобы это консолидировало российское общество против Запада. А крупному бизнесу что делать – с Запада выгоняют, значит, другого выхода нет, кроме как быть лояльными Путину, надо вокруг него сплотиться», – сказал Фесенко.

По его словам, теперь Запад решил действовать иначе – он попытается соблазнить российских коммерсантов на предательство Родины.

«Кому-то яхту вернули по судебному приговору. Хотя это единичный пример. А кому-то отказали. Тем не менее, похоже, что санкционная тактика по отношению к российским олигархам становится более гибкой и выборочной. То есть, это сигнал: «Те, кто готов с нами дружить, дистанцироваться от Путина, мы будем вводить послабление». Это сигнал, что может быть изменение санкционной политики. Пока это только пробный сигнал. Дальше может быть и иначе. Думаю, что будут договариваться, что если через некоторое время они пожертвуют какие-то немалые суммы на восстановление украинской экономики, то с них в перспективе могут снять санкции вообще», – подытожил Фесенко.