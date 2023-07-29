Глашатай Зеленского: Запад меняет санкционный подход к российскому бизнесу

Вадим Москаленко.  
29.07.2023 16:21
  (Мск) , Киев
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Дзен, Проституция, Украина


Поскольку наложенные антироссийские санкции не оказали должного эффекта, Запад меняет подход и вводит послабление тем крупным бизнесменам, которые согласны предать Россию и помочь бандеровцам в обмен на возвращение активов.

Об этом на канале «UkrLife» заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку наложенные антироссийские санкции не оказали должного эффекта, Запад меняет подход и вводит послабление...

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«Санкции, особенно против крупного российского бизнеса, оказались неэффективны. С точки зрения наказания России они сработали, этот эффект есть, и это ощутили, в том числе, российские бизнесмены.

Но какой был другой эффект – санкции оказались такими тотальными, что олигархи оказались вынуждены сбиться в кучу и поддерживать Кремль. С обществом – более сложная история, но якобы это консолидировало российское общество против Запада.

А крупному бизнесу что делать – с Запада выгоняют, значит, другого выхода нет, кроме как быть лояльными Путину, надо вокруг него сплотиться», – сказал Фесенко.

По его словам, теперь Запад решил действовать иначе – он попытается соблазнить российских коммерсантов на предательство Родины.

«Кому-то яхту вернули по судебному приговору. Хотя это единичный пример. А кому-то отказали. Тем не менее, похоже, что санкционная тактика по отношению к российским олигархам становится более гибкой и выборочной.

То есть, это сигнал: «Те, кто готов с нами дружить, дистанцироваться от Путина, мы будем вводить послабление». Это сигнал, что может быть изменение санкционной политики.

Пока это только пробный сигнал. Дальше может быть и иначе. Думаю, что будут договариваться, что если через некоторое время они пожертвуют какие-то немалые суммы на восстановление украинской экономики, то с них в перспективе могут снять санкции вообще», – подытожил Фесенко.

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