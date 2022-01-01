Глава ДНР: Донбасс имеет право требовать самоопределения вне Украины

01.01.2022  23:41 (Мск), Донецк,
Сергей Вредников.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Украина
Новости Украины

Киев собственноручно сделал всё, чтобы у республик Донбасса появилась возможность требовать самоопределения уже вне государства Украина.

Об этом в интервью каналу «Россия 24» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев собственноручно сделал всё, чтобы у республик Донбасса появилась возможность требовать самоопределения уже вне...

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«В течение восьми лет рецепт, который был сформирован в виде Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, он не работает. Войны хотелось бы избежать, с учётом того, что мы понимаем цену каждой жизни, и мы знаем, что такое война.

Тем не менее, Украина ведёт себя крайне агрессивно, а с учётом помощи и содействия со стороны западного сообщества в лице таких стран, как США, Великобритания, Канада, ряда других стран, а где-то молчаливое согласие со стороны стран-гарантов, может запустить очень серьёзную и проблемную череду событий, связанных с урегулированием конфликта и с определённостью для республик», – заявил Пушилин.

По его словам, изначально у Киева была возможность оставить конфликт в состоянии внутриукраинского, однако на Украине этот шанс уже упустили.

«Есть две плоскости, в которых мог решаться данный конфликт. Первое – то, что прописано в конвенциях, право жителей Донбасса на своё самоопределение, но внутри государства. То есть как внутриукраинский конфликт, который, в принципе, так и зарождался.

Но с учётом того, что Украина тот шанс, который ей предоставлялся с помощью Минских соглашений, не использует, у республик появляется возможность требовать самоопределения уже вне государства Украина, что так же прописано в определённых международных нормативно-правовых актах, и что способствовало появлению, например, такой страны, как Косово», – объяснил глава ДНР.

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