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«Министр иностранных дел Косово» Доника Гервала заявила, что правительство албанских сепаратистов довело до международного сообщества, что не даст провести апрельские выборы Сербии в Косово.

Об этом Гервала сообщила ATV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Апрельские выборы, как это бывало в прошлом, не состоятся, мы не знаем, что принесет нам будущее, мы не знаем, каковы будут требования, – сказала Гервала. – Но их у нас не будет, мы дали это понять международному сообществу».

В качестве примера сепаратистка привела сербский референдум по изменению Конституции, который состоялся в январе этого года, и власти Приштины не позволили провести его на территории Косово.

«Вы видели, что в январе была попытка провести референдум, и Косово как суверенное государство не разрешило провести этот референдум, потому что мы видели, что это была попытка Белграда нарушить суверенитет нашей страны, пытаясь создать впечатление, что Косово своего рода аннексия Сербии. Мы – не аннексия, мы – независимое и суверенное государство», – заявила «министр иностранных дел Косово».

Напомним, что в апреле в Сербии состоятся всеобщие выборы – президента, в Народную скупщину и муниципальные органы власти.