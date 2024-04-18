Глава Пентагона: Надежность США поставлена под сомнение

Без поддержки США Украине будет сложно удержаться на нынешних позициях, что станет дурным знаком для партнеров Штатов по всему миру. Об этом на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей США заявил министр обороны Ллойд Остин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Остина, в случае поражения Украины, зашатаются другие альянсы, которые много лет выстраивали США.

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«Если у них не будет перехватчиков ПВО, артиллерийских боеприпасов и других вещей, в которых они нуждаются, им будет очень трудно поддерживать свои усилия. Теперь, если они не добьются успеха, это будет иметь последствия не только для Европы, но и для Соединенных Штатов Америки, потому что мы все знаем, что Путин не остановится на Украине, это будет продолжаться. И наши союзники на восточном фронте очень-очень обеспокоены этим, и это справедливо», – сказал глава Пентагона.

«Это также станет сигналом для автократов всего мира о том, что Соединенные Штаты не являются надежным партнером. Поэтому все альянсы, над развитием которых мы усердно работали на протяжении многих лет, будут поставлены под сомнение. Так что это будет иметь значительные последствия», – заявил Остин.