Глава УПЦ МП впервые проигнорировал русофобский шабаш Порошенко, а Филарет наградил главарей С14

09.05.2019, Киев, Михаил Рябов

Митрополит Киевский Онуфрий, глава УПЦ Московского Патриархата, в отличие от прошлых лет, на этот раз отказался от участия в инициированном Петром Порошенко т.н. «дне примирения» с гитлеровскими коллаборационистами ОУН-УПА – этой новой датой власти Украины пытаются заменить всенародный праздник День Победы.

На церемонии были замечены глава порошенковской раскольнической ПЦУ Епифаний, а также муфтий Саид Исмагилов, окормляющий меджлисовцев и исламистов-боевиков АТО.

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Всего скорее, отсутствие митрополита Онуфрия связано со статусом Порошенко как «хромой утки» – в прошлые годы, несмотря на заранее известную русофобскую повестку мероприятий 8 мая, глава УПЦ МП присутствовал на нем вместе с раскольниками.

Впрочем, судя по сегодняшним заявлениям Владимира Зеленского о готовности продолжать линию на «примирение» с коллаборационистами из УПА, не исключено, что Киевскому митрополиту придется вновь участвовать в сомнительных церемониях в будущем.

Тем временем, «почетный патриарх» ПЦУ Михаил «Филарет» Денисенко наградил главарей нацистской группировки С14 медалью «За жертвенность и любовь к Украине».

Это произошло накануне майских праздников, когда Филарет собрал у себя в резиденции представителей киевской «Муниципальной стражи», среди которых на фото можно разглядеть и лидеров С14.

Филарет поблагодарил боевиков «за защиту своей Родины» на войне, которая «выявила лучшие черты нашего народа».