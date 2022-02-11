Главный «слуга» в Раде: Берлин и Париж только и ждут нашего отказа от «Минска»

11.02.2022  13:58 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Германия, Дзен, Минский процесс, Политика, Россия, Украина, Франция
Новости Украины

Украине нельзя официально отказываться от Минских соглашений, поскольку это приведет к нормализации отношений между Россией и ведущими странами ЕС.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил депутат Верховной рады, глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нельзя официально отказываться от Минских соглашений, поскольку это приведет к нормализации отношений между...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Завтра выходу я в парламенте, говорю: «Я – лидер фракции «Слуга народа», монобольшинство. Мы не будем выполнять «Минские соглашения», они не нужны, они не принесут пользу Украине и все». Что дальше будет?

Моя гипотеза, что где-то через два-три месяца все санкции против России – не те, что касаются Крыма, а все остальные просто отменят. Потому что они все ждут. И Германия очень страдает от этих санкций, и Франция хочет торговать с Россией, и все остальные наши партнеры», – заявил Арахамия.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть