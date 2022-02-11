Главный «слуга» в Раде: Берлин и Париж только и ждут нашего отказа от «Минска»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украине нельзя официально отказываться от Минских соглашений, поскольку это приведет к нормализации отношений между Россией и ведущими странами ЕС.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил депутат Верховной рады, глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Завтра выходу я в парламенте, говорю: «Я – лидер фракции «Слуга народа», монобольшинство. Мы не будем выполнять «Минские соглашения», они не нужны, они не принесут пользу Украине и все». Что дальше будет? Моя гипотеза, что где-то через два-три месяца все санкции против России – не те, что касаются Крыма, а все остальные просто отменят. Потому что они все ждут. И Германия очень страдает от этих санкций, и Франция хочет торговать с Россией, и все остальные наши партнеры», – заявил Арахамия.