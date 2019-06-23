Главным по восстановлению Донбасса хочет быть человек Януковича-младшего

23.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Экс-менеджер Александра Януковича и фактический советник нынешнего секретаря СНБО Александра Данилюка по энергетическим вопросам Сергей Кузяра решил возглавить процесс освоения денег на реинтеграцию неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей после их возвращения под контроль Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Кузяра заявил в интервью изданию «Украинские новости».

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В частности, Кузяра заявил, что готов сменить теневой статус неофициального советника на полноценную работу в команде новой власти. «Я готов и инициировать, и предлагать свои услуги. Но пока нет предмета для разговора. Пока все занимаются выборами. В политику я точно не иду. А в прикладных, практических вопросах готов помогать», — сказал он.

Сергей Кузяра обозначил и круг своих интересов — он бы хотел заниматься «реформой угольной промышленности» и приватизацией госшахт. По его мнению, возобновление поставок угля с территории, подконтрольной ДНР и ЛНР — «это вопрос времени».

«Я уверен, что мы реинтегрируем Донбасс. Чуть быстрее или медленнее, но уверен, что это произойдет», — отметил он.

Напомним, что накануне во время встречи с бизнесом президент Владимир Зеленский заявил, что для реинтеграции Донбасса необходимо 300 млрд. грн. При этом часть суммы выделит олигарх Игорь Коломойский, который, впрочем, «пока об этом еще не знает».

Стоит также отметить, что в течение последних лет тему реинтеграции Донбасса и освоения средств на восстановление этих территорий постоянно поддерживала партия экс-министра налогов и сборов Александра Клименко, который скрывается в России.

Ранее стало известно, что Кузяра продвигает идею назначения министром энергетики и угольной промышленности представителя Зеленского в Кабмине Андрея Геруса.