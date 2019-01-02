Гордон об эмиграции из Украины: люди уезжают и правильно делают
Украина вымирает и разъезжается – в стране осталось не более 30-ти миллионов человек, хоть власть и продолжает уверять о 45-ти.
Об этом в эфире телеканала 112 заявил пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нас уже мало осталось. Хотя президент говорит, что 45 миллионов, то нас, дай Бог, чтоб 30-ть было. Люди уезжают, правильно делают. Молодежь правильно делает. И я бы уехал на их месте, если бы мне было столько лет и меня бы здесь ничего не держало… Руководят нами негодяи, страну они общипывают, как липку, народу ничего не дают, перспектив нет, война, несправедливость тотальная», – заявил Гордон.
Метки: Дмитрий Гордон, мнение
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