Гордон плохо спит и ждёт ремейка взятия Киева Советской армией в 1943

09.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Москва использует память о Великой Отечественной войне СССР для новой «агрессии» против Украины и Европы.

Об этом в интервью либеральной российской радиостанции «Эхо Москвы» заявил украинский пропагандист и русофоб Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Гордон вновь прибег к самым одиозным антисоветским штампам, в том числе – «всех трупами завалили» и «Сталин – это Гитлер».

«Современное российское руководство ищет источники вдохновения для походов на сопредельные страны в героическом военном прошлом, когда героизм достигался ценой заваливания трупами несчастных советских солдат немцев, которые совершенно ошалевали, что им приходится стрелять по людям, которые идут с деревянными винтовками по минным полям. Они (немцы – прим. ред.) сходили от этого с ума.

Вторая мировая война – это была величайшая трагедия, величайшее преступление перед человечеством двух совершенно равных негодяев – Гитлера и Сталина», – рассуждает Гордон.

Тем не менее, по мнению напуганного пропагандиста, нынешняя Россия может повторить подвиг 75-летней давности.

«Я от Путина и от России ожидаю чего угодно. Я могу ожидать любой подлости, низости и гадости.

Потому что если бы в 2013 году, или в начале 2014, сказали, что братская Россия, которую мы так любили, с которой мы прошли такие испытания, к которой так относились, пойдёт с войной против моей страны – я бы – не то что не поверил, я бы этого человека заклеймил!

Поэтому после того, что произошло, после той черты, которая между нами пролегла, этого безумия и жуткого ада, который устроили Путин и его товарищи, ожидать могу всего, чего угодно», – страдает русофоб.