«Города остались без защиты»: русские методично выбивают украинскую ПВО – полковник СБУ

Бравурные сообщения украинской пропаганды о «массовом уничтожении русской авиации» на фоне эффективных ракетных и дроновых атак по Украине могут свидетельствовать как раз о том, что обстановка далеко не такая радужная.

Об этом на канале «Politeka» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«КАБы, ФАБы – кто как называет, 250, 500, сейчас уже Шойгу заявил о ФАБах 3000 и скоро 5000. Это говорит о том, что против этих бомб… делай укрепрайон, не делай – всё равно они его взрывают. Осталась только точность. А с учётом того, что они придумали универсальные УМПК, круг вероятного отклонения 15-20 метров, это оружие страшное. Поэтому найдя такое конвенциальное оружие, противник будет постепенно продвигаться, занимать наши территории. На земле этому противодействовать невозможно. А в воздухе можно только сбивать или ракетами ПВО, или соответствующими самолётами с ракетами воздух-воздух. С учётом того, что наши СМИ примерно месяц назад говорили, что мы сбивали определённое количество самолётов – тут ещё же надо разбираться, сколько сбили. Потому что, если считать противника недалёким и тупым, можно дойти до неблагоприятных последствий», – сказал Стариков

В то же время, по его словам, русские выматывают украинское ПВО.

«А противник, сбрасывая такое смертоносное оружие, в том числе, он ещё проводил операции по выявлению наших средств ПВО. И запускал в воздух так называемые дирижабли, не дирижабли, а воздушные шары (аростаты – ред.) с уголковыими отражателями. Это радиолокатор с фазированной решёткой, он это видит как самолёт, и туда запускается ракета. Определить, что это такое, очень тяжело, и сколько ракет ушло в молоко. А они, когда уходит ракета в молоко, определяют, где рабоатет фазированная решётка и туда наносят соответствующий удар высокоточным оружием. Поэтому они проводили операции по выявлению наших ПВО. Поэтому атака на Украину с помощью реактивных дронов показала, что систем ПВО у нас что-то оказалось не очень много. Города, центральные области Украины, в том числе Харьков, Запорожье, Днепр – оказались не особо защищёнными, ну и по Киеву долбили. Поэтому всё не так радужно, как хотелось бы», – объяснил эксперт.