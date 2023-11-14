Госдума отказалась считать детей из новых регионов иностранцами при выплате маткапитала

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Материнский капитал будет выплачиваться с 2024 года только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если малыш — гражданин РФ.

Такой законопроект Госдума РФ приняла сегодня в первом чтении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Не часто бывает, когда фракционная инициатива получает поддержку правительства и партии власти», – отметил депутат- жириновец Ярослав Нилов.

Инициатива была внесена фракцией ЛДПР.

Он пояснил, что изначально программа материнского капитала вводилась для стимулирования деторождения в российских семьях.

«Этот механизм себя оправдал. Неоднократно эта программа продлевалась, средства маткапитала ежегодно индексируются, позитивные отзывы регулярно слышны. Но в ходе правоприменения возникли, на наш взгляд, определенные недоработки. На средства материнского капитала стали претендовать те дети, которые получили гражданство не по рождению. Например, семья приобретает гражданство, а дети остаются негражданами, получают гражданство позже и начинают претендовать на средства маткапитала, получая и другие меры социальной поддержки. Таким образом, разрушается идеология самой программы. Поэтому предлагается распространять ее только на детей, которые являются гражданами по рождению, то есть родились от граждан РФ. При этом, если они получили гражданство, они пользуются всеми мерами поддержки», – заявил Нилов журналистам в парламенте.

Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, подчеркнула, что жителям новых регионов материнский капитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения ими гражданства РФ.

«Ситуация, при которой женщины-иностранки с уже имеющимися детьми, такими же иностранцами, приезжают в Россию, оформляют здесь гражданство и сразу начинают претендовать на маткапитал наравне с местными родителями и детьми, нам представляется несправедливой. Важное уточнение: в связи со вступлением ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ – предлагается не распространять действие закона на эти территории. Жители наших новых регионов в своих правах на маткапитал ничем ограничены не будут», – написал в своем тг-канале депутат от ЛДПР Владимир Кошелев.