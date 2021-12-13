Грузинский полковник, воевавший против Донбасса, призвал мириться с Россией

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Новости Украины

Грузинский ресурс tvalsazrisi.ge опубликовал сенсационное интервью с полковником Давидом Мартиашвили, который ранее длительное время воевал против ЛДНР в составе украинского нацбата «Донбасс».

Мартиашвили резко раскритиковал антироссийский курс Украины, сравнив его с «безрассудной политикой властей Грузии и предательства ими интересов страны». По словам Мартиашвили, Украина «встала на пройденный уже Грузией вредоносный для страны путь, приведший последнюю к потере территорий и суверенитета». При этом грузинский военный подчеркнул, что украинский народ не учится на ошибках соседей: «пока он следует им шаг за шагом!».

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«Мы нашу страну и наш древнейший народ принесли в жертву интересам Америки, скрывающей истинное лицо под маской благодетеля! …самое большее, что готова предложить нам Америка, – это поставить Грузию под протекторат Турции – своего партнера и члена НАТО!», – продолжает он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мартиашвили утверждает, что с мечтой о принятии Грузии и Украины в состав НАТО покончено:

«Не в интересах грузинского и украинского народов воевать и быть в постоянной конфронтации с Россией, но, к сожалению, глас народа подавлен как на Украине, так и в Грузии. Зато во всеуслышание раздается голос подпитываемой американскими грантами горстки либералов и современных неофашистов».

Более того, Мартиашвили не желает поражения России, потому, что «надо понимать, что, не дай Бог, если Россия распадется, пожар, раздутый на Кавказе, поглотит нас всех так, что и спасения ниоткуда не последует». Поэтому он против горстки «негодяев грантоедов», разжигающих «пропитанную военной риторикой антироссийскую истерию, привлекая при этом на помощь группу идиотов!».

Мартиашвили призывает не воевать, а говорить с Россией: «если Грузия не будет говорить с Россией, если она не собирается учитывать ее стратегические интересы и подстрекаемая агрессивными силами Запада продолжит свою русофобскую политику, очень скоро наша страна как государство может прекратить свое существование!».

Нужно пояснить, кто такой Мартиашвили. Будучи активистом антисоветского «национально-освободительного движения», на стыке восьмидесятых и девяностых он стал одним из инициаторов создания первого батальона нацгварлии независимой Грузии. Являлся участником гражданского вооруженного противостояния в Тбилиси, воевал против сторонников самостоятельности Абхазии и Южной Осетии, участвовал в грузино-российском конфликте 2008 года. К слову, в составе мотострелкового батальона в Абхазии под его руководством воевали пять украинцев из Мариуполя. Мартиашвили успел побывать также председателем совета ветеранов Нацгварлии Грузии в возрасте 28 лет.

Однако еще при Саакашвили у него отобрали бизнес и стали притеснять. В 2010 году, Мартиашвили получил политубежище на Украине. Он не вернулся в Грузию и после падения режима Саакашвили. Одним из первых записался в батальон «Донбасс». Еще недавно обвинял власти Украины в сговоре с Россией из-за ареста бывших «побратимов».

Теперь же, в упомянутом выше интервью, Мартиашвили уверяет: всегда думал, что война с РФ не принесет Грузии добра.

Чем же вызваны такие метаморфозы грузинского полковника? Возможно, причиной являются проблемы, которые возникли у Мартиашвили с властями Украины (как, впрочем и ссора с бывшим командиром Семеном Семенченко, которого грузинский полковник обвинял в бессмысленных потерях на поле боя).

Мартиашвили покинул Украину, но не спешит возвращаться и в Грузию. К слову, ее Уголовный кодекс предусматривает ответственность для граждан страны, воюющих в других государствах. Хотя, например, эта норма никак не применялась для боевиков из окружения Михаила Саакашвили, прибывших из Украины на митинги поддержки после ареста своего вождя.

Так или иначе, неожиданные откровения Мартиашвили соответствуют общему настроению грузинского народа на нормализацию отношений с могучим северным соседом.

В Грузии все понимают, что снятие визового режима, восстановление прямого авиа и железнодорожных сообщения, взаимовыгодных экономических отношений с Россией напрямую повлияет и на возрождение грузинской экономики, а, следовательно, и на положение простых людей. Большинство населения Грузии устало от постоянной конфронтации.